Güney Kore’de 5 bin 600 işletme için son yaz

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Güney Kore’de her yazın en sıcak günleri geleneksel olarak “Boknal” adıyla anılıyor. Bu dönemde bazı Güney Koreliler sıcakla mücadele etmek ve güç kazanmak amacıyla “bosintang” adı verilen köpek eti çorbasını tüketiyordu.

Ancak 14 Ağustos 2026’daki son Malbok bu kez farklı bir anlam taşıyor. Çünkü ülkede köpek eti üretiminin yasal olduğu son yaz yaşanıyor.

Şubat 2027’den sonra bir zamanlar binlerce çiftliği, restoranı ve dağıtıcıyı besleyen sektörün faaliyetleri yasak kapsamına girecek.

Son tarih 7 Şubat 2027

Güney Kore parlamentosunun 2024 yılında kabul ettiği yasa, köpeklerin insan tüketimi amacıyla yetiştirilmesini ve kesilmesini, köpek etinin dağıtımını ve satışını yasaklıyor.

Sektöre faaliyetlerini sonlandırabilmesi için üç yıllık geçiş süresi tanındı. Bu süre 7 Şubat 2027’de tamamlanacak.

Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra insan tüketimi için köpek kesenler üç yıla kadar hapis veya 30 milyon wona kadar para cezasıyla karşılaşabilecek.

Yetiştirme ve dağıtım tarafında ise iki yıla kadar hapis ve 20 milyon wona kadar para cezası öngörülüyor.

Burada dikkat çeken ayrıntı, yasanın doğrudan tüketiciyi cezalandırmaması. Yaptırım üretim ve ticaret zincirine uygulanıyor.

1.537 çiftliğin 1.265’i kapandı

Yasa henüz tamamen yürürlüğe girmeden sektör büyük ölçüde küçülmüş durumda. Güney Kore Tarım, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı’nın verilerine göre kayıtlı 1.537 köpek çiftliğinin 1.265’i Mayıs 2026 itibarıyla faaliyetini sonlandırdı.

Başka bir ifadeyle çiftliklerin yaklaşık yüzde 82’si son tarihten aylar önce kapandı. Faaliyetine devam eden çiftlik sayısı ise 272’ye kadar geriledi.Hükümet, kalan işletmelerin de Şubat 2027’den önce faaliyetlerini sonlandırmasını hızlandırmaya çalışıyor.

Dönüşüm yalnızca çiftliklerle sınırlı değil. Yasa çiftlikler, kesimhaneler, dağıtıcılar ve restoranlar dahil 5 bin 600’den fazla işletmeyi doğrudan etkiliyor.

Bir zamanların ünlü pazarı menüyü değiştiriyor

Dönüşümün en görünür olduğu yerlerden biri Seul yakınındaki Seongnam kentinde bulunan Moran Market. Bölge uzun yıllar Güney Kore’de köpek eti ticaretinin merkezlerinden biri olarak biliniyordu.

Bugün ise birçok restoran çoktan menüsünü değiştirmiş durumda. Köpek eti çorbası satan işletmelerin bir bölümü siyah keçi etiyle yapılan yemeklere ve farklı geleneksel ürünlere yöneliyor.

Ancak işletmeciler yeni ürünlere geçmenin kaybolan satışların tamamını telafi etmediğini söylüyor. Kalan müşteri kitlesinin de büyük ölçüde yaşlılardan oluşması, sektörün yasak gelmeden önce zaten ekonomik olarak küçülmekte olduğunu gösteriyor.

Müşteriler yaşlandı, toplumun tercihi değişti

Köpek eti tüketiminin düşüşünde yalnızca devlet kararı etkili değil. Güney Kore’de evcil hayvan sahipliğinin hızla yaygınlaşması, genç kuşakların köpeklere bakışını önemli ölçüde değiştirdi.

Yasa kabul edilmeden hemen önce yapılan 2 bin kişilik araştırmada katılımcıların yüzde 90’ından fazlası gelecekte köpek eti tüketmeyi düşünmediğini söyledi. Yaklaşık yüzde 95’i ise önceki bir yıl içinde hiç köpek eti tüketmediğini belirtti.

Yasağa destek verenlerin oranı yüzde 80’in üzerine çıktı. Bu nedenle Şubat 2027’de yürürlüğe girecek yasak, büyük ölçüde zaten küçülmekte olan bir sektörün son aşaması olacak.

Devlet işletmelere çıkış parası ödüyor

Kapanışın ekonomik boyutu nedeniyle Güney Kore hükümeti sektörde çalışanlara destek programı hazırladı. Erken kapanan çiftliklere mali destek sağlanırken eski yetiştiricilerin başka tarımsal faaliyetlere geçebilmesi için düşük faizli kredi imkanları sunuluyor.

Kesimhanelerin sökülmesine yerel yönetimler destek verirken dağıtıcı ve restoran sahiplerinin başka işlere geçebilmesi için de mali yardım sağlanıyor. Programın amacı, yasa tamamen uygulanmaya başlamadan önce mümkün olduğunca fazla işletmenin gönüllü biçimde sektörden çıkmasını sağlamak.

Ancak işletme sahipleri arasında verilen desteğin yetersiz olduğunu savunanlar da bulunuyor. Özellikle onlarca yıldır aynı işi yapan ileri yaştaki restoran ve çiftlik sahipleri için yeni bir sektöre geçiş kolay görünmüyor. Güney Kore’nin bu yaz yaşadığı değişim bu nedenle yalnızca bir yiyeceğin menülerden kaldırılması anlamına gelmiyor.

Bir zamanlar binlerce işletmenin faaliyet gösterdiği ekonomik bir sektör, tüketici tercihlerinin değişmesi ve devletin getirdiği yasakla birlikte birkaç yıl içinde neredeyse tamamen ortadan kalkıyor. 14 Ağustos’taki Malbok ise bu dönüşümün sembolik tarihi haline geldi: Güney Kore’de köpek eti sektörünün son yasal yazı.