Güngör: Danıştayın faaliyetlerinde tek ilkesi hukukun üstünlüğü
Danıştay Başkanı Güngör, "Danıştayın faaliyetlerinde tabi olduğu tek ilke kuşkusuz hukukun üstünlüğüdür. Unutulmamalıdır ki, hukuki güvenlik ilkesi, hukukun üstünlüğünün temel unsurlarındandır." dedi.
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, "Şura-yı Devlet'ten Danıştay'a Uluslararası Sempozyumu"na katıldı.
Güngör, burada yaptığı konuşmada, "Danıştayın faaliyetlerinde tabi olduğu tek ilke kuşkusuz hukukun üstünlüğüdür. Unutulmamalıdır ki, hukuki güvenlik ilkesi, hukukun üstünlüğünün temel unsurlarındandır." dedi.
"Güven yaratan yargı düzeni hepimizin arzusu"
Güngör, şöyle devam etti:
"Türk milleti adına karar veren hakimlerin, hukukun evrensel ilkeleri yanında özellikle içinde yaşadıkları toplumun değerleriyle çelişmeyen, adalet duygusunu güçlendiren kararlarıyla güven yaratan bir yargı düzeni, hepimizin arzusudur."