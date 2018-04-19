Güven: İYİ Parti ile ilgili herhangi bir yazı yazılmadı
YSK Başkanı Sadi Güven, "Sosyal medyada, İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin Sadi Güven imzalı bir yazı dolaşmaktadır. Başkanlığımızca bu konuda herhangi bir yazı yazılmamıştır." açıklamasında bulundu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlardaki iddialara yanıt verdi.
Güven, açıklamasında şunları kaydetti:
"Sosyal medyada, Adalet Bakanlığına hitaben İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin Sadi Güven imzalı bir yazı dolaşmaktadır. Başkanlığımızca Adalet Bakanlığına bu konuda herhangi bir yazı yazılmamıştır."
Kaynak: AA