Habertürk yazarı: Seçim tarihi kesinleşti!

Habertürk yazarlarından Bülent Aydemir, seçim tarihinin kesinleştiğini söyledi. Aydemir'e göre seçimler 14 Mayıs günü yapılacak.

Yazısında, "Seçim tarihi artık kesinleşti: 14 Mayıs… En azından Cumhur İttifakı buna göre hazırlıklarını yapıyor. Dış borç ötelemeleri, iç ödemeler hep seçim sonrasına göre şekillendiriliyor" diyen Aydemir, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesinin çözümü için hazırlanan teklif yasalaştıktan sonra ilk maaşların yatırılması, torba yasaya konulacak bazı ekonomik af ve yapılandırma konuları hep seçim tarihine endekslenmiş durumda. Hatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memur maaşlarına yılın ikinci yarısında yapılacak ek zammı, seçimden önce açıklayabileceği konuşuluyor..." ifadelerini kullandı.

Aydemir, yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Seçim ekonomisi tam gaz gidiyor. Belki herkesin üzerinde uzlaştığı tek konu bu. Seçime giderken, iktidar, kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda, her türlü şart zorlanarak seçmeni memnun etmeye dönük adımlar atılıyor. Ufak tefek çıkışlar dışında muhalefet de buna itiraz etmiyor. Çünkü vatandaşı memnun etmek lazım. Seçim var! Her seçim döneminde olduğu gibi toplumun farklı kesimlerinden gelen taleplerin de sınırı olmuyor doğal olarak…

Çoğu kesim, iktidar vermese bile muhalefet zorlar ve bu düzenleme yapılır yaklaşımıyla hareket ediyor. Bu tespitleri, geçim zorluğu yaşayan vatandaşların kaygılarını paylaştığımı belirterek yapıyorum…"