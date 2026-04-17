Hafta sonu hangi sınavlar var? 18-19 Nisan 2026 ne sınavı var?

Öğrenciler ve veliler her hafta bir aksilik yaşamamak için teyit amaçlı hafta sonu hangi sınavların yapıldığını öğrenmeye çalışıyor. MEB, ÖSYM, Anadolu Üniversitesi hafta sonları sınav uygularken yine her cuma olduğu gibi "Hafta sonu hangi sınavlar var" sorusu gündem olmuş durumda...

18 Nisan 2026 Cumartesi

e-YDS 2026/3: ÖSYM tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (Farsça, Yunanca ve Bulgarca dillerinde) saat 13:45’te başlayacak.

ATA AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavları: Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi vize maratonu başlıyor.

1. Oturum: 09:30

2. Oturum: 14:00

19 Nisan 2026 Pazar

2026-EKPSS: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı saat 10:15’te yapılacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ATA AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavları:

3. Oturum: 15:00’te başlayarak hafta sonu oturumlarını tamamlayacak.