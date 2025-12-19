Hafta sonu ne sınavı, hangi sınav var? Hafta sonu sınav var mı?

Ülkemizde genellikle hafta sonları birden çok sınav gerçekleşiyor. Bu hafta sonu da onlardan biri... Öğrenciler, akademik kariyer isteyenler, mesleklerinde yükselmek isteyenler bu oturumlarda ter döküyor. 20-21 Aralık tarihlerinde uygulanacak sınavlar hakkında bilgi almak isteyenler şimdi "Hafta sonu hangi sınavlar var" sorusuna cevap arıyor.

Hafta sonu ne sınavı var?

Bu hafta sonu ÖSYM'nin ve MEB'in uyguladığı sınavlar var.

* 2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/12 İngilizce) 20 Aralık 2025 tarihinde uygulanacak.

* 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde 2025 Adalet Bakanlığı Sınavları (2025-Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat, İdari Yargı) uygulanacak.

* 21 Aralık 2025 tarihinde 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 2. Dönem) gerçekleştirilecek.

* Açık Öğretim Okulları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem sınavları 20-21 Aralık tarihlerinde uygulanacak.