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Hakkari'de 15 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki operasyonlarda 15 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 15 terörist etkisiz hale getirildi
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Irak'ın kuzey uzanımında bir askerin şehit olduğu bölgede, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 15 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

TSK: 1614 terörist etkisiz hale getirildiTSK: 1614 terörist etkisiz hale getirildi

 

Kaynak: AA

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