TSK: 1614 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasından bu yana 1614 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1614 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı 4 haftayı geride bıraktı.
TSK ve birlikte hareket edilen ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana PYD işgalindeki Afrin’in 5 beldesinde biri belde merkezi, 44’ü köy, 3’ü köy altı yerleşim ve 17’si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 65 noktayı örgütten kurtardı.
Kaynak: AA