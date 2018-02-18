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TSK: 1614 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasından bu yana 1614 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

TSK: 1614 terörist etkisiz hale getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1614 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı 4 haftayı geride bıraktı.

TSK ve birlikte hareket edilen ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana PYD işgalindeki Afrin’in 5 beldesinde biri belde merkezi, 44’ü köy, 3’ü köy altı yerleşim ve 17’si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 65 noktayı örgütten kurtardı.

Kaynak: AA

Son dakika afrin zeytin dalı harekatı tsk

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