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Hakkari'de 4 şehit, 4 asker yaralı

Yüksekova'da el yapımı patlayıcının, askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu 4 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Hakkari'de 4 şehit, 4 asker yaralı
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Hakkari'deki terör saldısında 4 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesi Güvenli mevkisinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

Açıklamada, "El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 askeri personel şehit olmuş, 4 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personellerin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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