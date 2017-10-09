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Hakkari'de 5 terörist etkisizleştirildi

Hakkari'de İHA'larla tespit edilen PKK'lı 5 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 5 terörist etkisizleştirildi
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Hakkari'de insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 5 PKK'lı terörist, gerçekleştirilen hava harekatıyla etkisizleştirildi.


Merkez Buzul Dağları güneyi Berkal Tepe ve Çukurca ilçesi Çayırlı güneyi Irak Zer Tepe bölgesinde 5 bölücü terör örgütü mensubunun İHA ile tespit edildiği belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, teröristlerin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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