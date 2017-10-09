Hakkari'de 5 terörist etkisizleştirildi
Hakkari'de İHA'larla tespit edilen PKK'lı 5 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Hakkari'de insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 5 PKK'lı terörist, gerçekleştirilen hava harekatıyla etkisizleştirildi.
Merkez Buzul Dağları güneyi Berkal Tepe ve Çukurca ilçesi Çayırlı güneyi Irak Zer Tepe bölgesinde 5 bölücü terör örgütü mensubunun İHA ile tespit edildiği belirtildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, teröristlerin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Kaynak: AA