Hakkari'de üs bölgesine saldırı: 1 asker şehit, 5 yaralı
Hakkari Çukurca'daki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından gerçekleştirilen saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi.
Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit düştü, 5 asker yaralandı.
Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
Kaynak: AA