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Hakkari'de üs bölgesine saldırı: 1 asker şehit, 5 yaralı

Hakkari Çukurca'daki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından gerçekleştirilen saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Hakkari'de üs bölgesine saldırı: 1 asker şehit, 5 yaralı
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit düştü, 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Kaynak: AA

şehit hakkari

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