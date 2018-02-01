Afrin'de ilk belde merkezi ele geçirildi

01 Şubat 2018

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin'de terör örgütü PYD/PKK hedeflerine yönelik süren Zeytin Dalı Harekatı 13. gününde devam ediyor.

TSK ve ÖSO, Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin'de, Bülbül belde merkezini terör örgütü PYD/PKK’dan kurtardı.

TSK ve ÖSO unsurları, Afrin'in kuzey kesimlerindeki Bülbül belde merkezine öğle saatlerinde başlattıkları operasyonu başarıyla tamamladı.

Bülbül, Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin ilçesinde PYD/PKK’dan ele geçirilen ilk belde merkezi oldu.

Beldenin diğer kesimlerine yönelen operasyonlar sürüyor.

Bülbül, Hatay’ın Hassa ilçesinden Kilis kent merkezine uzanan sınır hattı boyunca, örgütün lojistik destek sağladığı merkezlerden biriydi.

29 nokta örgütten kurtarıldı

Harekatın 13. gününde Afrin'in beş beldesinde 1’i belde merkezi, 20'si köy, biri köy altı yerleşim ve 7'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 29 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Bülbül beldesi merkezinin yanısıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirdi.

"790 terörist etkisiz hale getirildi"

Hava Kuvvetleri'nce gerçekleştirilen harekatla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 18 hedefin imha edildiğinin bildirildiği açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, 78 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 oldu. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

Terör mevzileri Fırtına obüsleriyle ateş altında

Harekat kapsamında sınırda konuşlu topçu birlikleri teröristlerin mevzilerini Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı.

En az 8 atış yapılan terör mevzilerinin imha edildiği belirtildi. Bölgede ayrıca helikopter hareketliliği de gözleniyor.

Sınır hattındaki birliklere ise gün içerisinde araç gereç takviyesi yapıldı.

Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçeleri karşısındaki terör mevzileri de topçu birliklerince ateş altına alındı.

Ali Kar köyü teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO unsurları, Afrin'in Bülbül beldesinin kuzeyinde yer alan Ali Kar köyünü PYD/PKK'lılardan arındırdı.

Ali Kar köyünün alınması ile daha önce ele geçirilen Suriye-Türkiye sınırındaki Şenkal köyü ve çevresi ile Zehran bölgesi birbirine bağlanarak, Bülbül belde merkezinin kuzeyinde geniş bir hat PYD/PKK’dan alınmış oldu.

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Kaynak: AA