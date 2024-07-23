Haks Kimya: Ürün fiyatına müdahale etmedik

Rekabet Kurulu'nda, Haks Hamzaoğlu Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ (Haks Kimya) hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yapıldı. Soruşturma heyeti temsilcisi de yapılan inceleme, tespit ve değerlendirme sonucunda teşebbüsün alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Kanunu ihlal ettiğini belirterek, firmaya idari para cezası uygulanmasını talep etti.

Konuşmaların ardından teşebbüsün sözlü savunması alındı. Teşebbüsün temsilcisi, soruşturma bulgularındaki yazışmaların ürün fiyatına müdahale etmeye yönelik olmadığını savundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.