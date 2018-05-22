Halaçoğlu: Bütün varlığımla mücadeleye devam edeceğim

22 Mayıs 2018

Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Kayseri'den neden milletvekilliği adaylığını kabul etmediğini açıkladı.

İYİ Parti’de, milletvekili adaylığı için ailevi nedenlerini gerekçe göstererek, İzmir ya da Ankara talebinde bulunan Halaçoğlu, sosyal medya da bu yönde yapılan bazı eleştirilere yanıt verdi. Küskünlük göstermeden mücadeleye devam edeceğini söyleyen Halaçoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Halaçoğlu, "İYİ Parti listesinde adımın bulunmayışını çeşitli şekillerde yorumlayanlara: İYİ Parti'yi kurmamız üzerine, eşimin görevlendirilmesi yenilenmeyerek İstanbul’daki görevine dönmek zorunda kaldı. Her hafta 4 gün İstanbul'a gitti. Buna bağlı olarak henüz anaokuluna giden iki yavrumuza benim bakmam gerekti. O küçük yavrular annesini, anneleri de çocuklarını 1 yıl boyunca haftada 4 gün görmediler. Bunu kamuoyuyla paylaşmadım. Ancak önümüzdeki öğretim yılında, ilkokula başlayacakları için, İzmir'e yerleşmeye karar verdik. Bu sebeple de seçimde İzmir veya Ankara'dan aday gösterilmeyi istedim. Ancak aday belirlemeleri sırasında buralar dolu olduğu için Kayseri 1. Sıra teklif edildi. Kayseri'nin benim için uygun olmadığını belirttim ve söylediğim iki ilin değerlendirmesini istedim. Sonuçta büyük mücadele vermiş, başka hiçbir beklentisi olmayan biri olarak aile düzenimizi sağlamaya çalışıyordum. Kayseri'yi istemeyince de listede yer almadım. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Sosyal medyada bu durumu çarpıtarak verenler iyice anlasın ki, benim milletvekili olmam önemli değil. Biz makam için yola çıkmadık. Hedefimiz Türkiye'yi yeniden parlamenter demokratik hukuk devleti olarak inşa etmek ve tek adam yönetiminden kurtarmak. Listede yer almasam da bütün varlığımla hiçbir küskünlük göstermeden bu yolda mücadeleye devam edeceğim. Çocuklarımıza emin bir gelecek için çalışacağım. Saygılarımla...” ifadelerini kullandı.

Akşener, Halaçoğlu ile ilgili açıklama yaptı