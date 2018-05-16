e-DÜNYA
28 °C

Halk Ekmek'in ramazan pidesi 1 lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Halk Ekmek'in ürettiği 300 gramlık ramazan pidesi 1 liradan satılacak.

Halk Ekmek'in ramazan pidesi 1 lira
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Halk Ekmek, ürettiği 300 gramlık ramazan pidesinin 1 liradan satılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul Halk Ekmek fabrikalarında bu yıl ramazan ayı için günlük ortalama 150-160 bin pide üretimi planlandığı belirtilerek, "300 gram pidenin piyasa satış fiyatı 1 liradır. Bu durumda pidenin kilogram fiyatı 3,33 liraya gelmektedir." denildi. 

Açıklamada, piyasadaki 2 lira karşılığında satılan 275 gram pidenin kilogramının 7,27 liraya geldiği hatırlatılarak, Halk Ekmek fabrikalarından üretilip piyasaya sunulan 300 gramlık ramazan pidesinin fiyatının uygun olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Son dakika Halk ekmek pide

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.