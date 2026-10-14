Halk TV'ye kayyum atandı, yayını durduruldu

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Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasında sabahın erken saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama başlatıldı. Kanala kayyum atanırken, yayın durduruldu ve eski bir yayının tekrarı gösterilmeye başlandı. Polis ekipleri binanın bulunduğu yolu trafiğe kapattı ve çalışanların içeri girişine izin verilmedi.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

11 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bu kişilerden 11'inin gözaltına alındığı öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerden birinin cezaevinde olduğu, birinin firari olarak arandığı, 4 kişinin ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

Kayyum heyetiyle görüşme sonuçsuz kaldı

Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu, Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın yayının devam etmesi için kayyum heyeti başkanıyla görüştüğünü ancak görüşmeden sonuç alınamadığını açıkladı.

Bayramoğlu, "Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş kayyum heyeti başkanı ile yayının devam etmesi konusunda yaptığı görüşme sonuçsuz kaldı. Halk TV yayını durduruldu." dedi.

Başsavcılık soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Cafer Mahiroğlu hakkında "Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Başsavcılık açıklamasında, Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kurulmasını sağladığı, şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri üzerinden haksız menfaat temin edildiği yönünde bulgulara ulaşıldığı öne sürüldü.

14,4 milyon liralık rüşvet iddiası

Başsavcılık, soruşturma dosyasındaki beyan ve kayıtlara göre ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığının tespit edildiğini iddia edildi.

MASAK verilerine ilişkin incelemelerde ise Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici olarak ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olduğu belirtildi.