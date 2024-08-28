Haluk Levent'in Narin Güran paylaşımı ses getirdi: Ah be Narin kızım, Ah be güzel kızım...

Ahbap Derneği Genel Başkanı ve ünlü şarkıcı Haluk Levent'in X hesabından yaptığı Narin Güran paylaşımı büyük yankı uyandırdı.

Levent'in "Ah be Narin kızım, ah be güzel kızım" şeklindeki mesajı sosyal medyada "Narin Güran'la ilgili olumsuz bir gelişme mi var" şeklinde algılanırken, Haluk Levent'ten bir açıklama daha geldi.

Ünlü şarkıcı, "Bir haftadır Ahbaplar da bölgede arama , sorma çalışmasındalar. Umudumuzu arttıracak bir gelişme de kalmadı. Duyumlar var her taraftan. Herkes bir şeyler söylüyor. Sitem ettim işte üzüntüden" yazdı.