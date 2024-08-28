Haluk Levent'in Narin Güran paylaşımı ses getirdi: Ah be Narin kızım, Ah be güzel kızım...
Diyarbakır Bağlar’da kaybolan ve kendisinden sekiz gündür haber alınamayan sekiz yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor. Bugün bir kişinin gözaltına alındığı açıklanırken ünlü şarkıcı ve AHBAP Derneği Genel Başkanı Haluk Levent’ten bir mesaj geldi. Levent, X hesabından paylaştığı mesajda “Ah be Narin kızım, ah be güzel kızım” yazdı.
Ahbap Derneği Genel Başkanı ve ünlü şarkıcı Haluk Levent'in X hesabından yaptığı Narin Güran paylaşımı büyük yankı uyandırdı.
Levent'in "Ah be Narin kızım, ah be güzel kızım" şeklindeki mesajı sosyal medyada "Narin Güran'la ilgili olumsuz bir gelişme mi var" şeklinde algılanırken, Haluk Levent'ten bir açıklama daha geldi.
Ünlü şarkıcı, "Bir haftadır Ahbaplar da bölgede arama , sorma çalışmasındalar. Umudumuzu arttıracak bir gelişme de kalmadı. Duyumlar var her taraftan. Herkes bir şeyler söylüyor. Sitem ettim işte üzüntüden" yazdı.