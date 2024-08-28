Narin Güran kaybında sıcak gelişme! 1 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için başlatılan arama çalışmaları 8. gününde devam ediyor.

8. gününde yapılan çalışmalarda 1 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, arama çalışmalarının sonuca çok yaklaştığını belirterek, "Elimizde deliller ve ifadeler var. Narin'in köydeki hareketlerini dakika dakika kayıt altına aldık. Devlet tüm imkanlarını seferber etti ve bu imkanları kullanıyoruz. Gönlümüz, Narin’i sağ olarak bulmak. Hepimiz bu olaydan derin üzüntü duyuyoruz ve sonuç almak için büyük bir çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Arama çalışmaları, Narin Güran’ın sağ olarak bulunması umuduyla devam ediyor.

Narin Güran nasıl kayboldu? (Olayın geçmişi)

Narin Güran, Kur'an kursundan çıktıktan sonra evine dönmeyince ailesi, kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle yapılan aramadan sonuç alınamaması üzerine Narin'in babası Arif Güran, saat 20.00 sıralarında jandarmaya başvurdu.

İhbarın ardından Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi gibi çeşitli birimler arama çalışmalarına katıldı.

Ayrıca sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ve ilçe belediyelerinden de ekipler bölgeye gönderildi.

Arama çalışmaları kapsamında 12 bin 550 araç incelendi, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 7 iz takip köpeği kullanılarak 11 bin dönümden fazla alan tarandı. Jandarma ekipleri mahalledeki su kuyularında arama yaparken, AFAD ve diğer belediye ekipleri de çevredeki pamuk ve mısır tarlalarında çalışma yürütüyor.

Bir ihbar üzerine, jandarma ekipleri mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki derede kepçe ile çalışma başlattı. Deredeki suyun debisinin düşürüleceği ve ardından arama yapılacağı belirtildi.