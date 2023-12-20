Hamile öğretmene vuran veli tutuklandı
İstanbul'da çocuğunun okulundaki hamile öğretmene vuran öğrenci velisi tutuklandı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Olay İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Şahintepe Mahallesi'ndeki Hacı Ali Osman Gül İlkokulu'nda 13 Aralık'ta meydana geldi.
M.Ö. isimli veli, çocuğunu sınıfına kadar bırakmasına izin verilmeyince 3 aylık hamile öğretmen E.Ç.'ye hakarette bulunup vurdu, güvenlik görevlisi R.Ç.'ye de yumruk attı.
Gözaltına alınan M.Ö., 'görevli memura mukavemet', 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.