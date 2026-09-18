Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı

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Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonların ardından yeni bir gelişme yaşandı. Kıbrıs'ta olduğu belirlenen Hasan Atilla Uğur, Türkiye'ye dönüşünde pasaport kontrolünde gözaltına alındı.

Hasan Atilla Uğur Kıbrıs dönüşü gözaltına alındı

Emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur'un Kıbrıs'tan döndüğü uçak dün saat 23.36'da havalimanına indi.

Uğur, uçağın inişinin ardından pasaport kontrolünde gözaltına alınarak Maslak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturmayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kimler gözaltına alındı?

MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybetmişti. Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alındı.

Soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar veren ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen dönemin başsavcısı Ali İşgören ile olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan, olay yeri incelemesine katılan ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen eski Cumhuriyet savcısı Necip Doğan da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Kıbrıs'ta olduğu öğrenilen Hasan Atilla Uğur hakkında ise gözaltı kararı verilmişti. Uğur'un Kıbrıs'tan dönüşünün ardından gözaltına alınmasıyla soruşturmadaki işlemler devam ediyor.