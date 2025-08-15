Hatay ve Mersin'deki orman yangınları büyük ölçüde kontrol altında

Orman yangınlarıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dün başlayan orman yangını kontrol altına alındığı açıklandı. Öte Yandan, Mersin'in Silifke ilçesinde 13 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı duyuruldu. İşte orman yangınlarında son durum...

Hatay'ın bir ilçesindeki yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dün ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahale gece boyunca devam ederken; sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale de başladı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken; soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, kentin Hassa ilçesinde iki gün önce çıkan yangının büyük ölçüden kontrol altına alındığı duyuruldu.

Yangın nedeniyle iki mahalleden 115 kişi tahliye edilmişti.

Mersin'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde 13 Ağustos'ta başlayan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı.

Yangın nedeniyle 6 mahalle ile 7 mevkideki 984 haneden 1851 kişinin tahliye edilmişti.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Adana'daki yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Aladağ ilçesi Gökçeköy Mahallesi Sehil mevkisinde ormanlık alanda dün meydana gelen yangının ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı açıklandı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.