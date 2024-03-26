Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
Son dakika gelişmesi... Hatay'da bir otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Katliam gibi kazada 1 kişi de yaralandı
Son dakika gelişmesi...Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Dörtyol-Payas kara yolunda Şükrü K. idaresindeki TIR, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki otomobile çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Otomobil sürücüsü Sönmez ile araçtaki biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yaralı, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü Şükrü K. gözaltına alındı.