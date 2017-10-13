Hatay'da yargılanan Suriyeli pilot tahliye oldu
Antakya ilçesinde 4 Mart'ta düşen Suriye'ye ait savaş uçağının tutuklu pilotu Mehmet Sufhan, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 4 Mart'ta düşen Suriye'ye ait savaş uçağının tutuklu yargılanan pilotu Mehmet Sufhan'ın tahliyesi kararlaştırıldı.
Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşması görülen Suriyeli pilot Sufhan için tahliye kararı verildi. Pilot Sufhan'ın tutuksuz yargılanacağı öğrenildi.
Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına 4 Mart'ta Suriye'ye ait savaş uçağı düşmüş, paraşütle atlayan pilot ise Altınözü ilçesi Fatikli Mahallesi'ndeki Ayvaderesi mevkisinde hava ve karadan yapılan geniş arama çalışmaları sonucunda yaralı bulunmuştu.
Tedavisinin ardından taburcu edilen Sufhan, "Türkiye Cumhuriyeti sınır güvenliğini ihlal ve casusluk" suçlarından tutuklanmıştı.
Kaynak: AA