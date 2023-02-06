Hatay'dan 'acil' çağrı! Lütfü Savaş: Hipotermiden ölüm tehlikesi var

Türkiye, deprem felaketinde yitirdiği canlarına ağlıyor. Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki şiddetli depremde yüzlerce kişi yaşamını yitirdi, binlerce yaralı var. Depremin acı bilançosu her geçen saat daha da ağırlaşıyor.

Depremin vurduğu merkezlerden biri de Hatay oldu. Hatay’da durumun kötü olduğu bildiriliyor. Habertürk televizyonundaki yayına katılan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “acil yardım” çağrısında bulundu.

Savaş, “Şu hava derecesi 2-3 derece ve yağmur yağıyor. Kötü hava koşulları yarın da devam edecek. Vatandaşların hipotermiden hayatını kaybetme tehlikesi var” dedi.

Savaş şunları söyledi:

“- Biz iş makinelerimiz ile elimizden geleni yapıl enkaz altındakileri kurtarmaya çalışıyoruz ama yeterli olmamız imkansız.

- Burada şu an çok az insan arama kurtarma işinde. Dışarıdan daha iş bilen personele çok ihtiyacımız var.

- Kente ulaşan yollarda çok büyük sorun yok. Bazı yerlerde yıkım var ancak ana yollar çalışıyor.”