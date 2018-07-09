ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
25 °C

Hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesi ile Hakkari kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesi ile Hakkari kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Gara ile Yüksekova kırsalına hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları 6 teröristi etkisiz hale getirdi.

Kaynak: AA

Son dakika Operasyon ırak

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.