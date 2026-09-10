Hava sıcaklıkları yükseliyor: Meteoroloji bölge bölge açıkladı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık havanın etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, iç ve doğu kesimlerde ise sıcaklıkların artmaya devam etmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Türkiye'nin güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara'da hava açık

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığının Bursa'da 31, Çanakkale'de 32, İstanbul'da 28, Kırklareli'nde ise 30 derece olması tahmin ediliyor.

Ege'de termometreler 37 dereceyi gösterecek

Ege Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Denizli'de sıcaklığın 37 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, İzmir'de 31, Muğla'da 34 ve Uşak'ta 32 derece öngörülüyor.

Akdeniz'de sıcak hava etkisini sürdürüyor

Akdeniz Bölgesi'nde de yağış beklenmiyor. Havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, sıcaklıkların Adana'da 35, Antalya'da 32, Burdur'da 34 ve Hatay'da 31 derece olması bekleniyor.

İç Anadolu'da sıcaklık yükseliyor

İç Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu ve açık bir gün bekleniyor. Ankara'da sıcaklığın 31, Eskişehir'de 32, Konya'da 30 ve Nevşehir'de 27 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de yağış beklenmiyor

Batı Karadeniz genelinde az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Bolu ve Düzce'de 30, Sinop'ta 26, Zonguldak'ta ise 25 derece sıcaklık bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya'da sıcaklığın 30, Rize ve Samsun'da 25, Trabzon'da ise 24 derece olması öngörülüyor.

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Günün en yüksek sıcaklıklarının Erzurum ve Van'da 25, Kars'ta 23, Malatya'da ise 32 derece olması bekleniyor.

Güneydoğu'da 36 derece görülecek

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek. Diyarbakır'da sıcaklığın 35, Gaziantep'te 34, Mardin'de 32, Şanlıurfa'da ise 36 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.