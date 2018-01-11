Hayvanlara işkence edenlere hapis cezası yolda

11 Ocak 2018

Son zamanlarda hayvanlara uygulanan şiddetin ardından Adalet Bakanlığı, yeni yaptırımlar için çalışma başlattı. Uzmanlar, kanun tasarısı için ilk metni hazırladı.

Taslak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına gönderildi. Hayvan hakları derneklerinin de bu konuyla ilgili görüşleri alınacak.

Taslaktaki yaptırımlar arasında hapis cezası da var. Sahipli veya sahipsiz hayvanlara eziyet edenler ya da öldürenler hapse mahkum edilebilecek.

Köpek ve horozlara yapıldığı gibi, hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenler de para cezasıyla kurtulamayacak.