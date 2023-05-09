Hazine Bakanlığı, İslam Devleti ve El Kaide bağlantılı 8 kişinin mal varlıklarını dondurdu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, İslam Devleti ve El Kaide militan örgütleri iltisaklı 8 Türk vatandaşının Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.
Haber Merkezi
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Abdusamet Çelik, Amer Onay, Ensari Ersoy, Muhammed Korkmaz, Murat Demir, Sevda Vural, Sinan Öksüz ve Tarkan Niğdelioğlu'nun Türkiye'de bulunan mal varlıkları, bu kişilerin terörizmin finansmanı, fon sağlanması ve toplanması fiillerini gerçekleştirdikleri konusunda makul sebeplerin varlığına istinaden donduruldu.