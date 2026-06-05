Haziran ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin başladığını açıkladı.

Bakan Göktaş, toplam 8,4 milyar lira tutarındaki desteğin hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

"İnsan odaklı ve hak temelli politikalarla hareket ediyoruz"

Yazılı açıklamasında yaşlı ve engelli bireylere yönelik çalışmalara değinen Göktaş, vatandaşların sosyal hayatın tüm alanlarına katılımını desteklemeyi ve bağımsız yaşamlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Eğitimden sağlığa, ekonomik desteklerden sosyal yaşama kadar birçok alanda vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Göktaş, hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri başladı

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik düzenli ve kapsayıcı sosyal yardım programlarını geliştirmeye devam ettiklerini belirten Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda haziran ayı için yaklaşık 4,7 milyar yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,7 milyar engelli aylığı olmak üzere toplam 8,4 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."