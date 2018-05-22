HDP Demirtaş kararına itiraz edecek

22 Mayıs 2018

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, partisinin aday tanıtım toplantısı öncesinde HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebinin mahkeme tarafından reddedilmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Buldan, Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin yaptıkları başvurunun reddedildiğini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Demirtaş'a verilen bu kararı asla tanımadığımızı ifade etmek istiyoruz. Demirtaş, diğer cumhurbaşkanı adayları gibi eşit şartlarda, koşullarda bir seçim kampanyası yürütmek üzere derhal tahliye edilmelidir. Bu karara bir kez daha itiraz edeceğiz. Tekrar aynı karar çıkarsa hukuki sürecimiz devam edecek. Anayasa Mahkemesine, AİHM'e kadar gidecek olan bu sürecin takipçisi olacağız."

Eş Genel Başkan Temelli ise mahkeme kararının gerekçesinin "hukuk garabeti" olduğunu öne sürerek, "Yargının üzerindeki bu vesayet kalkmadığı sürece bu ülkeye adaletin gelmesi mümkün değildir. Bir üst mahkemeden beklentimiz, bu kararı düzeltmesi ve Demirtaş'ın tahliye olmasıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA