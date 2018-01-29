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HDP Niğde İl Başkanı tutuklandı

Niğde’de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddasıyla gözaltına alınan HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan tutuklandı.

HDP Niğde İl Başkanı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Niğde'de sosyal medyada terör propagandası yaptığı öne sürülen HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan, üniversite öğrencisi B.E.Ç. ve emekli M.K. geçen hafta gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgunun ardından 3 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. B.E.Ç. ve emekli M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

hdp

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