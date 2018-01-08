HDP'den Bahçeli'ye yanıt

08 Ocak 2018

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, parti olarak ana gündemlerinin olağanüstü hal olduğunu belirtti.

Bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "CHP-HDP zaten bir arada" dediğini belirterek, değerlendirmesini sorması üzerine Bilgen, "Kendisi hangi gündemle siyaset yapmak istiyorsa bizi gerekçe göstermeden, bizi bahane etmeden bunu çok açık biçimde yapabilir" karşılığını verdi.

Bilgen, hangi çerçevede ve eksende partilerin bir araya gelineceğini partilerin kendilerinin karar verebileceğini ifade etti.

"Şaşkınlıkla karşılıyoruz"

Her partinin tercihinin kendisine ait olduğuna dikkati çeken Bilgen, "Kim kiminle ittifak yapmak ister, kimi açık çek vererek daha iki yıl önceden desteklediğini ilan etmek ister, o partilerinin kararıdır, kendi tercihleridir ama biz bunu doğrusu şaşkınlıkla karşılıyoruz." diye konuştu.

Bilgen, kongre hazırlıklarının da MYK'de ele alındığını belirterek, kongre komisyonunun il ve ilçelerdeki yerel konferansların ardından bölge konferanslarını yaptığını bildirdi. Yapıcı her türlü eleştiriyi kendileri için değerli olarak nitelendiren Bilgen, şöyle devam etti:

"Bu eleştirilerin şüphesiz HDP'nin yeni dönemde demokrasi için bir yeniden kuruluş kongresi motivasyonunda hareket etmesi için de ciddi bir katkısı olacaktır. Fakat bunun ötesinde alışkın olduğumuz, bildiğimiz eski ezberlere dayalı, parti içine oynamaya dönük isim tartışmalarını da son derece sorunlu görüyoruz. Daha önce meşhur bir yöntemdi. Bu geleneğin siyasi partilerinde, 'güvercinler', 'şahinler' tasnifi yapılıyordu. Biz bir kez daha hatırlatalım. Bu partiyi insanlar yönetiyor, insanlar konuşuyor, insanlar tartışıyor. Dolayısıyla böyle kaba tasnifler ve doğru, sağlıklı olmayan yaklaşımların ne siyasete ne demokrasiye ne partimize katkısı olmaz. Parti içinde büyük bir çekişme, koltuk yarışı gibi değerlendirmeler yapmak HDP'ye büyük bir haksızlık, HDP'yi hiç tanımamaktır."

Bilgen, isteyen herkesin kongre sürecinde eş başkanlık dahil partinin tüm kurullarına aday olabileceğini, başvuruda bulunabileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA