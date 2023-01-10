HDP'li Çepni: Mahkeme kararı, katliamın devamı niteliğindedir

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, HDP İzmir İl Binası'na yapılan silahlı saldırıya ilişkin mahkeme kararının "katliamın devamı niteliğinde" olduğunu iddia etti.

Çepni, Meclis'te, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ile yaptığı basın toplantısında, HDP İzmir İl Binasına silahlı saldırı davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deniz Poyraz'ın öldürülmesinin "çok kapsamlı ve organize bir siyasi cinayet olduğunu" öne süren Çepni, bu olaya ilişkin somut bilgi ve delillerin karartıldığını, görmezden gelindiğini ileri sürdü.

Bu cinayetin sürekli gündemde tutulmasını isteyen, bunun yapılmaması halinde yeni katliamların önlenemeyeceğini iddia eden Çepni, "Mahkeme kararı, katliamın devamı niteliğindedir" ifadesini kullandı.

HDP'li Pekgözegü ise söz konusu dava duruşmalarının, demokratik kamuoyundan kaçırıldığını savunarak, "Bu katliam araştırılmamış, soruşturulmamıştır, mahkemelere açık aleni şekilde müdahale edilmiştir" sözlerini sarf etti.