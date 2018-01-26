Hedefler Fırtına obüsleriyle bombalanıyor

26 Ocak 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedeflerini ateş altına aldı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis-İslahiye Hatay hudut hattında tespit edilen terör hedefleri, sabahtan bu yana belirli aralıklarla Fırtına obüsleriyle bombalanıyor.

Top sesleri, Kilis'in sınır köylerinden de duyuluyor.

23 hedef imha edildi

TSK'dan sabah yapılan açıklamada da, "Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 23 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

343 terörist etkisiz hale getirildi

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." denildi.

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