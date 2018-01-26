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"Afrin'de 14 kayıp var, üçü Türk askeri"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etti. Demircan, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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