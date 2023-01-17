"Hiçbir işimizde tek kuruş kredi kullanmadık"

Habertürk TV'de "Kübra Par'la Açık ve Net" programına katılan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kızılelma'nın tamamen öz sermaye ile Baykar'ın yüzde 100 imkanlarıyla geliştirildiğini dile getiren Bayraktar, "Bize kimsenin Kızılelma'yı üret, geliştir gibi bir talebi olmadı. Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olmamızdan dolayı ülkemizin geleceği açısından bunun ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için kendi imkanlarımızla adım attık" diye konuştu.

"AR-GE desteği almadık, nakit hibe kullanmadık"

Baykar Genel Müdürü Bayraktar, Savunma Sanayii Başkanlığından normalde AR-GE desteği alan binlerce firmanın bulunduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Biz bir kuruş AR-GE desteği almadık. AR-GE sözleşmesi imzalamadık. Nakit hibe kullanmadık. Sattık, ihraç ettik. Kazandığımızı projelerimize kaynak yaptık. 2022'de Baykar'ın imzaladığı sözleşmelerin yüzde 99,3'ü ihracattan. Böyle bir firma hiç gördünüz mü? Tek kuruş kredi, nakit hibe kullanmamış. Baykar'ın varlığı zaten rekabet ortamı oluşturuyor. Baykar'dan önce Türkiye İsrail'den Heron'ları alıyordu. Onlarca sıkıntı yaşadık, silahlı bile değildi. Zaten silahlı olanını da Türkiye'ye vermiyorlardı. Bu SİHA bile olmayan Heron'ların fiyatı Bayraktar TB2'nin 5 katıydı. Türkiye Bayraktar TB2 öncesinde Heron'lardan da önce Gnat İHA alıyordu. Ortalama uçuş ömrü 100 saat olmuş. 100 saat nedir ki biz aylık 15 bin saat uçuyoruz. (Sizinkilerin ne kadar?) 600 bin saatteyiz biz. Baykar'ın varlığı zaten rekabeti ve maliyet etkinliğini getiriyor."