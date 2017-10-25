HSK'da yeni görevlendirme
HSK Genel Sekreter Yardımcıları İbrahim Pektaş, Musa Kanıcı ve Turan Kuloğlu görevden alındı. Yerlerine, Mahmut Akgün, Sinan Ekici ve Ali Erdem atandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) üç genel sekreter yardımcısının yerine görevlendirme yapıldı.
HSK Genel Sekreter Yardımcıları İbrahim Pektaş, Musa Kanıcı ve Turan Kuloğlu görevden alındı. Yerlerine, Mahmut Akgün, Sinan Ekici ve Ali Erdem atandı.
Genel sekreterlik görevinden alınan Kanıcı ve Pektaş'ın Bakanlık Yüksek Müşaviri olarak atanacağı ifade ediliyor. Kuloğlu'nun ise HSK 1. Dairesi'nce Yargıtay Savcılığı'na atandığı öğrenildi.