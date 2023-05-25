HÜDA-PAR'lı milletvekili yemin metnini yanlış bulduğunu söyledi

Batman’da AKP listesinden milletvekili seçilen (HÜDA-PAR) Sözcüsü Serkan Ramanlı, milletvekili yemininin doğru bir metinden olmadığını ancak buna rağmen okuyacağını ifade etti.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bazı sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluşan Ramanlı, kendisine yöneltilen, “Yemin metnini okuyacak mısınız” sorusunu şöyle yanıtladı:

Yemin metni zaten okunur. Orada bir ayrım yok. Ama şunu sorsanız, ben şöyle yanıt veririm. O yemin metni doğru bir metin mi? Bana göre değil.

Nasıl ki yıllarca bir ideoloji üzerine, varlığını armağan etmek üzerine her sabahın köründe bir metin okutuldu, nasıl ki yanlıştı, nasıl ki o yanlıştan dönüldü… Biz parti programımıza da yazdık, “Yemin metni değiştirilmelidir” (diye). Biz o yemin metninin doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz. Hiçkimse bir ideoloji üzerine yemin etmemelidir.

Ben CHP’li değilim. CHP’nin altı oku üzerine ben neden yemin ediyorum. Diyelim ki AK Parti, Anyasa’yı değiştirecek çoğunluğa ulaştı. O metne “Herkes AK Parti’nin savunduğu ilkeler üzerine yemin etsin” diye şart koşsa, AK Partili olmayan biri, “Yahu arkadaş sen bunu bana dayatamazsın” dese haklı olmaz mı?