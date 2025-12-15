Hükümete "Nusaybin sınır kapısı açılsın" çağrısı: İhracat 10 kat artabilir

Nusaybin Sınır kapısı önünde açıklamalarda bulunan Özmen, "Nusaybin Sınır Kapısının açılması demek, ülkeye döviz getirmek demektir'' dedi.

Özmen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayı çok önemli ve olumlu bulduklarını belirtetek şöyle konuştu:

"En yakın zamanda, hızlandırılmış bir şekilde Nusaybin Sınır Kapısının açılmasını istiyoruz. Bölgeye çok katkı sağlayacağına ve ülkemiz için çok büyük bir gelir oluşturacağına inanıyoruz. Bugün bölgeye baktığımız zaman, Suriye için gereken bütün malzemeleri Türkiye’den tedarik edebiliriz. Bugün Nusaybin Sınır Kapısının açılması demek, ülkeye döviz getirmek demektir. Ticaretle uğraşan insanlarımızın çoğu Nusaybin Sınır Kapısının açılmasını bekliyor.

Eğer Nusaybin Sınır Kapısı açılırsa, A’dan Z’ye bütün malzemeleri Suriye’ye satabiliriz. Hükümetimizden beklentimiz, en kısa zamanda, hızlı bir şekilde Nusaybin Sınır Kapısının açılması."

İhracat 10 kat artabilir

Sınır kapısının açılmasıyla Nusaybin ihracatının en az 10 katı artacağına inandıklarını anlatan gümrük yetkilisi Bilal Kök, "Eğer açılırsa en az on katı daha fazla olur. Bugün 100 araç gönderiyorsak, açıldığında bin araç olur. Çünkü Mardin’deki bütün bölgeler buradan giriş çıkış yapmak durumunda kalacak. Şu anda sadece iç gümrük olarak araçlarımız girip tekrar buradan çıkış yapıyor. Yurt dışına gitmiyor" diye konuştu.