Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı... Gülşah Durbay'ın son sözleri yürek yaktı

Uzun süredir kander tedavisi gören ve organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yaşam mücadelesini kaybetti. Bugün memleketinde son yolculuğa uğurlanan Durbay'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Sabah saatlerinde tüm programlarını iptal ederek Manisa'ya gelen CHP lideri Özgür Özel de cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı. 6 ay önce Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybeden Özel, bugün de Durbay'ı toprağa verecek olmanın acısını yaşarken zor bir konuşma yaptı.

Özel'in gözyaşları içinde yaptığı konuşma şöyle:

"Uzaktan yakından gelen bütün dostlarımız bu acı günümüzde bize yalnız bırakmadıkkları için teşekkür ediyorum. Daha 6 ay önce kardeşim Ferdi Zeyrek'i Gülşah'ın da gözyaşlarıyla yolcu ettik.

Gülşah 2019 yılında ben adayken 21 yaşındaydı ve bu partide koşturuyordu. Hepimizden önde koşa koşa bir sürü görev yaptı bu parti için.

Ağzında bir laf vardı Gülşah'ın; "Seçimi kazanmak için bir hikayen olacak. Bizim bu seçimde hikayemiz yoktu, kazanamadık" derdi. Onu konuştuğumuz sırada bana "Ferdi abi ile kazanırız" dedi. Dedim "Hikayemiz var mı bu sefer?" Dedi ki "Bu sefer bir hikayemiz var. Genel Başkanım memleketini kazanacağız. Bu sefer bu hikayeyi yazacağız" dedi.

Gülşah Durbay'ın soz sözleri

Bugün de babası cenaze arabasının içinde anlatıyor, demiş ki "Çok acıklı bir hikaye yazdık biz." En son ağzından çıkan bu. Hepimizin başı sağ olsun.

Ve bir yerde dursun artık. Ömrümüzde hayatımızda bir sefer. İnsanlar bir oyunu Ferdi'ye bir oyunu Gülşah'a verdi. Biz 6 ayda bir tabut bayraklıyoruz. Yeter artık! Bundan sonra güzel bir gün görelim."

Özel'in konuşmasının ardından Kuran tilaveti yapıldı ve helallik alındı. Ardından cenaze namazı için Hatuniye Camii’ne doğru yola çıkıldı.