Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti! Gülşah Durbay kimdir? Gülşah Durbay neden öldü? Gülşah Durbay kaç yaşında ve evli mi?

Manisa Şehir Hastanesi'nde, kanseri tedavisi gören Şehzadeler ilçe Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine yoğun bakıma alınmış ve ardından çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği öğrenilmişti. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti.

CHP’den Gülşah Durbay için taziye mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı.

CHP’nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Acımız tarifsiz…

Şehzadeler’in gülen yüzü; mücadelesi, çalışkanlığı ve güzel yüreğiyle hepimize örnek olan Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Şehzadeler’e ve partimize verdiği emeklerle, insanlara dokunan samimi mücadelesiyle onu daima saygı ve özlemle hatırlayacağız.

Gülşah Başkanımıza Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz.

Başımız sağ olsun.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay kimdir?

Gülşah Durbay, 1988 yılında Manisa’da doğdu. Eğitim hayatına Manisa'da başlayıp 2011'de Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden, 2024’te Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yaşar Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamasının yanı sıra, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde de ekonomi ve finans alanında doktorasına başladı.

İş hayatında ise gıda sektörünün önde gelen uluslararası firmalarında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. Şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık yapan Gülşah Durbay, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ve 2015-2020 yılları arasında iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı oldu.

Gülşah Durbay bir dönem Gıda Mühendisleri odası Manisa Temsilciliği, Manisalılar Derneği ve Sosyal Demokrasi Vakfı’nda (SODEV) yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 29 Ekim Kadınları Derneği ve İkinci Yüzyıl Derneği üyesidir.