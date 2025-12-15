Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu mu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alacak. On binler bu müjdeli haber sonrası heyecanlanırken araştırmalar da hızlandı. En önemli konulardan biri başvuru tarihleri... Bakanlık güvencesi altında çalışmak isteyenler "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvuruları ne zaman" sorusunu yöneltiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 3 bin personel alınacağını duyurdu fakat tarihleri paylaşmadı. Aralık ayı sonuna kadar başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

Kadro ve branşlar da henüz belli olmadı.