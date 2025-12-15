Kademeli emeklilikte son durum nedir? Kademeli emeklilik geliyor mu, ne zaman gelecek?

Emeklilik hayali kuran ancak EYT kapsamına giremeyen vatandaşlar için kademeli emeklilik umudu sürüyor. Özellikle prim ve yaş şartları nedeniyle mağduriyet yaşadığını düşünenler gelişmeleri anbean izliyor. Resmi açıklamalar dikkatle incelenirken beklenti her geçen gün yükseliyor. "Kademeli emeklilik geliyor mu, ne zaman gelecek" soruları sıkça iletiliyor.

Kademeli emeklilik gelecek mi?

15 Aralık 2025 Pazartesi kademeli emeklilik ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşanmadı. Hükümetten de konuya ilişkin henüz bir yeşil ışık yakılmadı. Yakın zamanda da konunun görüşülmesi beklenmiyor.

Kademeli emeklilikle ilgili kısa vadede düzenlemenin gelmesi beklenmiyor. Şu anda hükümetin gündeminde değil ve 2026 yılı için de böyle bir beklenti bulunmuyor.