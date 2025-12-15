Kademeli emeklilikte son durum nedir? Kademeli emeklilik geliyor mu, ne zaman gelecek?
EYT düzenlemesinin dışında kalan yüz binlerce çalışan, gözünü kademeli emeklilik yasasına çevirmiş durumda. Mağdur olduklarını belirten vatandaşlar konuyu her gün yakından takip ediyor. Sosyal güvenlik sistemiyle ilgili atılacak olası adımlar ile ilgili bilgi alınmak isteniyor. Peki kademeli emeklilikte son durum ne, bu düzenleme gelecek mi?
Emeklilik hayali kuran ancak EYT kapsamına giremeyen vatandaşlar için kademeli emeklilik umudu sürüyor. Özellikle prim ve yaş şartları nedeniyle mağduriyet yaşadığını düşünenler gelişmeleri anbean izliyor. Resmi açıklamalar dikkatle incelenirken beklenti her geçen gün yükseliyor. "Kademeli emeklilik geliyor mu, ne zaman gelecek" soruları sıkça iletiliyor.
Kademeli emeklilik gelecek mi?
15 Aralık 2025 Pazartesi kademeli emeklilik ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşanmadı. Hükümetten de konuya ilişkin henüz bir yeşil ışık yakılmadı. Yakın zamanda da konunun görüşülmesi beklenmiyor.
Kademeli emeklilikle ilgili kısa vadede düzenlemenin gelmesi beklenmiyor. Şu anda hükümetin gündeminde değil ve 2026 yılı için de böyle bir beklenti bulunmuyor.