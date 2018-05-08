Hükümetten ABD'nin İran kararına ilk yorum

08 Mayıs 2018

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararıyla ilgili CNN Türk'te değerlendirmelerde bulundu.

Zeybekçi, "Her olumsuzluk, her kriz kendi içerisinde fırsatları da barındırır. Ekonomi Bakanı olarak bakmam gerekiyor bazı şeylere. Bunun içinde Türkiye anlamında da bir fırsatın ortaya çıkacağından bahsedebiliriz. Ticaret hacmimizi Türkiye olarak yeniden yapılandırabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD'nin tek taraflı çekilmesi istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır. Çok taraflı anlaşma diğer ülkelerle devam edecektir. Türkiye, nükleer silahların her türüne karşı olan tutumunu sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

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