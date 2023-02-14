Hulusi Akar açıkladı: Askere erken terhis var mı?

Hulusi Akar'ın açıklamaları şöyle:

- Terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhis yoktur. Mehmetçiğimizin terhisleri planlanan zamanda yapılacaktır.

- Depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 738 askere izin verildi