Hulusi Akar açıkladı: Askere erken terhis var mı?
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş depremleri nedeniyle 10 bin 738 askere izin verildiğini açıkladı. Hulusi Akar, 'erken terhis' açıklamasında da bulundu.
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Hulusi Akar'ın açıklamaları şöyle:
- Terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhis yoktur. Mehmetçiğimizin terhisleri planlanan zamanda yapılacaktır.
- Depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 738 askere izin verildi