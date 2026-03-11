Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler: 15 Türk gemisi beklemede

Orta Doğu’da İran ile ABD ve İsrail arasındaki gerilim hızla artıyor. İran, ülkesine yönelik yoğun saldırılara karşılık olarak Körfez bölgesindeki bazı hedeflere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi. Bölgede bir gemi saldırılar sonucunda vuruldu.

Hürmüz Boğazı’nda Türk gemileri bekliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran’daki saldırılar ve Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Uraloğlu: Gemilerin herhangi bir sıkıntıları yok

Uraloğlu, bölgede Türk sahipli gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirterek, “Hürmüz Boğazı'nda 15 sahipli Türk gemisi bekliyor. Herhangi bir sıkıntıları yok” ifadelerini kullandı.

Bakanlık kaynakları, bölgede artan gerilime rağmen Türk gemilerinin güvenliğinin takip edildiğini ve ilgili kurumların gelişmeleri anlık olarak izlediğini belirtti.