Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler: 15 Türk gemisi beklemede
İran'a yönelik ABD ve İsrail'in saldırılarına devam ederken İran'dan Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni adımlar gelmeye devam ediyor. İran, bölgede bir gemiyi İHA ve füzeyle vurdu. Yaşananların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Bakan Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda 15 sahipli Türk gemisi bekliyor. Herhangi bir sıkıntıları yok" diye konuştu.
Orta Doğu’da İran ile ABD ve İsrail arasındaki gerilim hızla artıyor. İran, ülkesine yönelik yoğun saldırılara karşılık olarak Körfez bölgesindeki bazı hedeflere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi. Bölgede bir gemi saldırılar sonucunda vuruldu.
Hürmüz Boğazı’nda Türk gemileri bekliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran’daki saldırılar ve Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.
Uraloğlu: Gemilerin herhangi bir sıkıntıları yok
Uraloğlu, bölgede Türk sahipli gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirterek, “Hürmüz Boğazı'nda 15 sahipli Türk gemisi bekliyor. Herhangi bir sıkıntıları yok” ifadelerini kullandı.
Bakanlık kaynakları, bölgede artan gerilime rağmen Türk gemilerinin güvenliğinin takip edildiğini ve ilgili kurumların gelişmeleri anlık olarak izlediğini belirtti.