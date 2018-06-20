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İbadi: Bağdat ile Ankara arasında koordinasyon yok

Irak Başbakanı İbadi, Türk askerlerinin Irak sınırında yürüttüğü operasyonlarla ilgili Bağdat ile Ankara arasında koordinasyon olmadığını söyledi.

İbadi: Bağdat ile Ankara arasında koordinasyon yok
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Irak Başbakanı Haydar İbadi Başkent Bağdat’ta haftalık basın toplantısında Türkiye’nin terör örgütü PPK’ya karşı Irak sınırlarında yürüttüğü operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

İbadi, “Sınırda yürütülen operasyonlarla ilgili Bağdat ile Ankara arasında koordinasyon yok” dedi.

Terör örgütü DEAŞ’ın, Suriye’den Irak topraklarına geçmek için umutsuzca çırpındığını belirten İbadi, “Sınırdaki çöl alanda bulunan teröristlerin sınırı geçip Irak’ta terör eylemlerini gerçekleştirmek için sarf ettikleri çabaları güvenlik güçleri tarafında engelleniyor” şeklinde konuştu. 

Kaynak: İHA

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