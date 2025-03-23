İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gözaltına alınmasının ardından mal varlıklarına el konulan Ongun, ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Tutuklama kararının ardından ilk açıklamasını yapan Ongun, "Belli ki, bu yargı ve siyaset ağını değiştirmedikçe ülkemize huzur gelmeyecek. Milletimizle bunu başaracağız. Cezaevinde de olsak bunu gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.