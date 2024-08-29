İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan metrobüs kazasında ilk açıklama: Sürücü hatasına benziyor
İstanbul'da bugün yaşanan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan metrobüs kazasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İmamoğlu, görüntülerin olayda sürücü hatasına işaret ettiğini söyledi.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Sefaköy mevkiinde bugün iki metrobüs çarpıştı. Kazada 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'nin 28 Ağustos'taki encümen toplantısı için Adıyaman'da bulunduğu sırada gazetecilere konuştu.
Kazaya ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini belirtin, hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen İmamoğlu, şunları söyledi: "Trafik kazası yaşandı, takip ediyoruz. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşımız var. İner inmez de gidip hastanede kontrollerini yapacağım. Görüntüler geldi bir sürücü hatasına benziyor. Konumlarına bakıyor arkadaşlarımız hızlıca tetkik edeceğiz. Başımız sağ olsun."