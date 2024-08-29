SON DAKİKA... İstanbul'daki metrobüs kazasında 1 can kaybı: Yaralı sayısı 50'ye yükseldi

İstanbul'da mesainin ilk saatlerinde metrobüs kazası meydana geldi. Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 can kaybı, 50 yaralı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında an itibarıyla 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 50 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların, kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam etmekte olup, tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu edilmiştir" bilgisi paylaşıldı.

İETT tarafından X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Metrobüs yolunda bu sabah 08.38'de meydana gelen trafik kazası sebebiyle vefat eden yolcumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Kazada yaralanan yolcularımızın durumu ile kurumumuz ve İBB'nin ilgili birimleri yakından ilgilenmektedir. Kazayla ilgili idari ve teknik soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Metrobüslerin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasından bir süre sonra seferler her iki yönde de yeniden başladı. Belediye ekiplerinin olay yerindeki temizlik çalışmaları devam ediyor.

Metrobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Bu arada, iki metrobüsün karıştığı kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün, karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptıktan sonra kontrolden çıkarak sağ şeritteki bariyerlere çarparak durabildiği görülüyor.

4 kişi gözaltında

Soruşturma kapsamında, kazaya karışan 2 metrobüsün şoförü ile metrobüs hattında görevli 2 denetim amiri gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kazada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren 22 yaşındaki Ferhat Uçar'ın ailesi, haber üzerine Biruni Üniversitesi Hastanesi'ne geldi.

Uçar'ın cenazesi buradan alınarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ölen gencin yakınlarının Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor.